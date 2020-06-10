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Андрей Овчаров
маленькое невинное хобби
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Сравнение датчиков MH-Z19B и CCS811
Jun 10, 2020
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co2
Датчик углекислого газа CCS811
May 31, 2020
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co2
Поздравляю, Вы - хомячок!
May 25, 2020
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blog
Дешманские FPV очки из VR
May 1, 2020
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rc
FPV Квадракоптер - сборка
Apr 16, 2020
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rc
FPV Квадракоптер - полётный контроллер
Mar 26, 2020
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rc
FPV Квадракоптер - двигатели
Mar 20, 2020
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rc
Новый проект - мини квадракоптер
Jan 18, 2020
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rc
Сканер отпечатков пальцев FPC1020
Dec 16, 2019
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biometrics
Биометрическая авторизация в WebAuthN
Oct 8, 2019
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fido2
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