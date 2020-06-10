Андрей Овчаров

маленькое невинное хобби

Андрей Овчаров
Сравнение датчиков MH-Z19B и CCS811

Сравнение датчиков MH-Z19B и CCS811

Jun 10, 2020 | co2
Датчик углекислого газа CCS811

Датчик углекислого газа CCS811

May 31, 2020 | co2
Поздравляю, Вы - хомячок!

Поздравляю, Вы - хомячок!

May 25, 2020 | blog
Дешманские FPV очки из VR

Дешманские FPV очки из VR

May 1, 2020 | rc
FPV Квадракоптер - сборка

FPV Квадракоптер - сборка

Apr 16, 2020 | rc
FPV Квадракоптер - полётный контроллер

FPV Квадракоптер - полётный контроллер

Mar 26, 2020 | rc
FPV Квадракоптер - двигатели

FPV Квадракоптер - двигатели

Mar 20, 2020 | rc
Новый проект - мини квадракоптер

Новый проект - мини квадракоптер

Jan 18, 2020 | rc
Сканер отпечатков пальцев FPC1020

Сканер отпечатков пальцев FPC1020

Dec 16, 2019 | biometrics
Биометрическая авторизация в WebAuthN

Биометрическая авторизация в WebAuthN

Oct 8, 2019 | fido2